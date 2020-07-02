Названы основные преимущества «умных» счетчиков 

Интеллектуальные приборы учета освободят сотрудников поставщика от перепроверки данных за гражданами.

«Умные» счетчики могут единовременно снимать показания как поквартирно, так и на входе в дом. Значит, сотрудникам поставщика больше не придется перепроверять данные за гражданами. Об этом сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В беседе с газетой «Известия» она рассказала, что новые приборы очень точные. Также Разворотнева подчеркнула, что зачастую граждане сдают показания не каждый месяц, и это приводит к перерасчетам. Для экономии она посоветовала использовать светодиодные лампы и датчики движения.