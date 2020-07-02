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С 1 июля в России повысили тарифы на услуги ЖКХ 

Вести Подмосковья и ещё 17 8 часов назад
С 1 июля проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
В России с 1 июля планово повышены тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. По распоряжению правительства в среднем цены в квитанциях оплаты вырастут на 4%. Об этом сообщает «Газета.ру».
Каждому региону дано право самому определять размер индексации. Самый низкий рост тарифов определен в Ненецком автономном округе — 2,4%, самый большой в Республике Чечня — 6,5%.
Отмечается, что в Москве, Омской области, Бурятии и Якутии услуги ЖКХ станут выше на 5%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%, в Санкт-Петербургe — на 3,8%, в Дагестане — на 5,2%, в Кабардино-Балкарии — на 5,4%.
Также с 1 июля в России повышаются тарифы на электроэнергию. В среднем рост по стране составит 5%.
Видео дня. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Москве
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