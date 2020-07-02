В сфере ЖКХ грядут большие изменения

Сферу ЖКХ ждет всеобъемлющий перевод в цифру — Минстрой планирует аккумулировать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Такой пункт числится в проекте постановления кабмина о новых правилах для управляющих компаний, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом".

Минстрой выступил с инициативой перевести всю документацию на жилые дома в электронный вид. Об этом говорится в проекте постановления правительства «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

Согласно инициативе, теперь техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы не только на бумажном носителе, но и на электронном. Кроме того, копии этих документов должны появиться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и обновляться по мере необходимости.

В России ведется активная работа по цифровизации отрасли ЖКХ. Как уточнили в Минстрое, в первую очередь речь идет о ГИС ЖКХ и программе "Умный город". Ее основной инструмент — внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Цель программы состоит в комплексном повышении эффективности работы всех систем.

Для полного перехода отрасли в онлайн необходимо разработать единые требования к программному обеспечению, отметили в ассоциации «Национальный жилищный конгресс». Участники сферы ЖКХ не исключили, что в ближаи?шее время в России появится и стандарт на оказание цифровых услуг жителям со стороны управляющих компаний. Это позволит значительно повысить прозрачность бизнеса в ЖКХ, снизить коррупционную составляющую, а также облегчить переход домов от одной УК к другой. Вместе с тем эксперты обращают внимание на возможные риски появления целого пласта открытых данных, доступных для машинной обработки.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, мнение которого приводят "Известия", отметил, что цифровизация отрасли ЖКХ позволит повысить ее прозрачность для граждан, снизить издержки для коммунальных предприятий за счет оптимизации технологического процесса, сокращения потерь и планирования работ по замене коммунальных сетей, а также обеспечить контроль со стороны государства. С этой задачей должна справиться ГИС ЖКХ, которая в перспективе может стать как платежной системой, так и электронной картотекой всего жилищного фонда в стране, сказал эксперт.

Перевод бумажной документации на дома в электронный вид позволит многократно упростить и ускорить работу УК. В первую очередь это касается аварийных ситуаций и ремонтных работ, рассказала директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Она подчеркнула, что в итоге повысится качество услуг для жильцов.

Член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко согласен, что цифровизация ЖКХ позволит сделать отрасль прозрачной и снизит коррупционную нагрузку. Это можно рассматривать как преимущества для государства, граждан и УК.

Таким образом, появится целый пласт открытых данных, которые могут быть доступны в машиночитаемом виде для автоматической обработки, отметил эксперт. По его словам, это может привести к появлению новых интересных и полезных сервисов, которые улучшат качество жизни граждан, пишут "Известия".