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Названы преимущества умных счетчиков 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Названы преимущества умных счетчиков
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о преимуществах умных счётчиков.
По ее словам, новая общая система будет одновременно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. В этом случае сотрудники поставщика смогут не перепроверять информацию, полученную от жильцов, которым также самим не придется сдавать показания приборов учёта, пишут «Известия».
Разворотнева также отметила, что нынешние приборы учёта отличаются классом точности. Кроме того, многие россияне сдают показания не ежемесячно, что приводит к перерасчётам, передает RT.
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля приведёт к ещё большему росту неплатежей. Она считает, то рост тарифов необходимо увязать с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас увеличится.
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Личный счет , Галина Хованская , Госдума , газета "Известия"
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