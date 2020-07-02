Названы преимущества умных счетчиков 

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о преимуществах умных счётчиков.

По ее словам, новая общая система будет одновременно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. В этом случае сотрудники поставщика смогут не перепроверять информацию, полученную от жильцов, которым также самим не придется сдавать показания приборов учёта, пишут «Известия».

Разворотнева также отметила, что нынешние приборы учёта отличаются классом точности. Кроме того, многие россияне сдают показания не ежемесячно, что приводит к перерасчётам, передает RT.