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ЦБ дал рекомендации по выходу из кредитных каникул 

Российская Газета и ещё 5 2 часа назад
ЦБ дал рекомендации по выходу из кредитных каникул
Фото: ТАСС
Банк России рекомендует банкам реструктурировать по собственным программам кредиты заемщиков, которые обратились за кредитными каникулами, однако не смогли подтвердить снижение доходов в течение отведенных законом 90 дней — не подали документы или подали их с ошибками. В ближайшие дни этот срок истекает для первых заемщиков, воспользовавшихся законом о кредитных каникулах еще в апреле.
"Вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить снижение дохода на 30% (например, совершив ошибку в расчетах при обращении за каникулами), — отмечает ЦБ — При этом Банк России полагает, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями".
В письме банкам и МФО Банк России рекомендует в таких случаях переоформлять кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону.
Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю.
"Единственное, что должен сделать человек — заранее обратиться в банк и вместе с ним найти приемлемое решение", — сказал в видеообращении руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По данным Банка России, с 20 марта по 17 июня физлица подали 2,2 млн заявок на реструктуризацию кредитов, банки удовлетворили 1,3 млн обращений.
В письме Банк России также дает рекомендации на случай, если заемщик получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться.
Если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и если заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, то последствий для заемщика не должно быть, даже если он не представлял документы о снижении дохода.
В тех случаях, когда заемщик обратился за кредитными каникулами, но передумал ими пользоваться до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом у заемщика остается право обратиться за каникулами в дальнейшем.
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