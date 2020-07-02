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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Фото: ТАСС
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,8 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте кредитной организации.
Так, вклад "Сохраняй" теперь доступен по максимальной ставке в 3,86%, ранее банк предлагал его со ставкой до 4,5%. Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" опустилась на 0,83 п.п., до 3,32%.
"Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке. Одновременно со снижением ставок Сбербанк запустил промо-вклад "Лето Онлайн", — сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, уточнив, что ставка по промо-вкладу составит до 4%.
В пресс-службе также напомнили, что ранее Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. "Такая мера позволяет банкам улучшить условия кредитования. Так Сбербанк уже с 25 июня снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на 1 процентный пункт — с 12,9% до 11,9%", — добавили в Сбербанке.
В начале июня Сбербанк также снизил ставки на вклады в долларах. Так, максимальная ставка была уменьшена до 0,55%.
На этой неделе ставки в рублях также снизил банк ВТБ. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 п.п.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Банк ВТБ , Сбербанк России , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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