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Доходы более 90% таксистов сократились из-за самоизоляции 

RT на русском и ещё 4 35 минут назад
Вследствие вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, 93% таксистов в России столкнулись со значительным снижением доходов.
В исследовании, проведённом компанией QIWI, говорится, что около 21% водителей лишились работы из-за пандемии, 40% респондентов ощутили снижение доходов от 50 до 80%, а 17% водителей — свыше 80%.
При этом 65% опрошенных заявили, что нынешнего заработка им хватает лишь на самое необходимое, сообщает со ссылкой на исследование «Газета.Ru». 60% начали поиск альтернативных источников дохода, а 24% задумываются об этом.
Как отметила директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко, «в результате всеобщей самоизоляции сфера услуг, включая рынок такси, пострадала в наибольшей степени».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области намерены сохранить часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии.
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