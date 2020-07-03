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Вследствие вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, 93% таксистов в России столкнулись со значительным снижением доходов.

В исследовании, проведённом компанией QIWI , говорится, что около 21% водителей лишились работы из-за пандемии, 40% респондентов ощутили снижение доходов от 50 до 80%, а 17% водителей — свыше 80%.

При этом 65% опрошенных заявили, что нынешнего заработка им хватает лишь на самое необходимое, сообщает со ссылкой на исследование «Газета.Ru». 60% начали поиск альтернативных источников дохода, а 24% задумываются об этом.

Как отметила директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко, «в результате всеобщей самоизоляции сфера услуг, включая рынок такси, пострадала в наибольшей степени».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области намерены сохранить часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии.