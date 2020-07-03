Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.30
$
70.70
79.15
79.60
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.00
78.70
Индексы и котировки Brent
42.64
–0.07 Золото
1775.52
+0.06 РТС
1212.63
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.07
1.1229
+0.0023
18.06
1.1206
30.06
22.06
08.06

У россиян не осталось денег на отпуск 

Lenta.ru 24 минуты назад
Россияне остались без денег на отпуск
Фото: РИА Новости
Половина россиян пожаловались на отсутствие накоплений и нехватку денег на отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Так, каждый второй отечественный турист посетовал на то, что отпуск ему планировать не на что. При этом 19 процентов респондентов признались, что денег им в этом сезоне хватит «разве что только на поездки по области».
В то же время 15 процентов путешественников рассказали, что им удалось отложить средства на поездки и они просто ждут открытия нужного направления, а восемь процентов россиян заявили о том, что их зарплата позволяет бронировать билеты без накоплений.
Также четыре процента опрошенных поделились, что уже запланировали путешествие и потратили на него деньги, а три процента планируют взять на отпуск кредит.
В июне стало известно, что российские туристы массово отказались от поездок на отдых в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Чуть менее половины путешественников приняли решение никуда не ездить в текущем году. Некоторые сообщили, что готовы отправиться в поездку по России, но исключительно из-за невозможности улететь за границу.
Видео дня. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Москве
Последние новости
Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились
Комментарии 2
Личный счет , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»
90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»
Нефть саудитов никому не нужна
Нефть саудитов никому не нужна
Видео
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
03:23
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение