Россияне остались без денег на отпуск

Половина россиян пожаловались на отсутствие накоплений и нехватку денег на отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, каждый второй отечественный турист посетовал на то, что отпуск ему планировать не на что. При этом 19 процентов респондентов признались, что денег им в этом сезоне хватит «разве что только на поездки по области».

В то же время 15 процентов путешественников рассказали, что им удалось отложить средства на поездки и они просто ждут открытия нужного направления, а восемь процентов россиян заявили о том, что их зарплата позволяет бронировать билеты без накоплений.

Также четыре процента опрошенных поделились, что уже запланировали путешествие и потратили на него деньги, а три процента планируют взять на отпуск кредит.

В июне стало известно, что российские туристы массово отказались от поездок на отдых в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Чуть менее половины путешественников приняли решение никуда не ездить в текущем году. Некоторые сообщили, что готовы отправиться в поездку по России, но исключительно из-за невозможности улететь за границу.