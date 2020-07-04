Оценена стоимость путешествия в Крым

Эксперты рассказали, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на один из российских сервисов бронирования жилья.

Специалисты говорят, что большое число путешественников сейчас бронирует поездки самостоятельно. Спрос на внутренний туризм полностью восстановился. Цифры нынешнего года уже сравнялись с прошлогодними показателями и продолжают расти. В июле ожидается рост бронирований на 30-50%.

Эксперты отмечают, что владельцы жилья подняли цену сдачи внаем на 15-30%. Это связывают с новыми требованиями Роспотребнадзора по заселению. Как дальше сложится ситуация с ценами — пока неясно.

«Пока сложно понять, бронировать сейчас или лучше подождать. Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они, таким образом, создают туристический ажиотаж», — говорят специалисты.

Многие путешественники теперь предпочитают жить в частном секторе — апартаментах и коттеджах. Они стали чаще просить индивидуальный трансфер и парковку для машины.

Отдых в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе обойдется самостоятельному туристу в 19,4 тысячи рублей за 10 ночей. За пляжи Ялты просят 30 тысяч рублей (8 ночей). Судак стоит 21 тысячу (8 ночей), Евпатория ― 25 тысяч рублей (10 ночей). Это средние цены для семьи из 3— 4 человек с детьми без затрат на дорогу и питание.