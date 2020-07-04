Россияне перешли на дешевую еду 

Во время пандемии россияне начали выбирать более дешевые продукты: хлеб, картофель и «молочка» вытеснили в рационе среднего потребителя овощи, рыбу, морепродукты и дорогой алкоголь. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании Nielsen.

В компании выяснили, что в мае доля низкого ценового сегмента в купленных россиянами продуктах составила 17,7 процента (на 0,8 процента выше среднегодового). Доля дорогих продуктовых покупок упала до 34,4 с 35,8 процента.

Экономия в первую очередь отразилась на мясе, соках, воде, чае и макаронах. До пандемии доля макарон в низком ценовом сегменте составляла 18,7 процента, а теперь — 22,8 процента.

Из опроса, проведенного «Работой.ру» и сервисом доставки продуктов «Самокат», следует, что 35 процентов россиян стали экономить на продуктах. Из них 42 процента сократили траты более чем на половину, 27 процентов — на четверть, восемь процентов заявили о небольшом сокращении. Более 70 процентов респондентов стали чаще готовить еду дома.

Из опроса Росстата следует, что десятая часть респондентов не могут покупать мясо, птицу или рыбу хотя бы раз в два дня, а 21,1 процента опрошенных заявили, что их семьи не могут позволить себе есть фрукты в любое время года.

Как сообщал «Рамблер», опубликованное в апреле исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне в ближайшее время планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.