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Названы условия для получения двойной пенсии в России 

Майк Габриелян 1 час назад
Названы условия для получения двойной пенсии в России
Фото: depositphotos.com
В России можно получать две пенсии одновременно, не нарушая закон. Для этого необходимо после службы в силовых структурах устроиться на работу в гражданской сфере.
За что могут лишить пенсии
Пенсионная система РФ позволяет гражданам получать две пенсии. Дело в том, что «силовая» пенсия по выслуге лет, не суммируется с обычными выплатами. Это позволяет значительно увеличить доход, но есть одно условие, сообщает блог «Сотрудник Пенсионного фонда».
Двойная пенсия доступна экс-силовикам, если затем они 11 лет работали в гражданской сфере.
По достижении 65 лет такой сотрудник может подать заявление в ПФР на начисление двух пенсий. Планируется, что в будущем двойные пенсии будут доступны не только сотрудникам военных и силовых ведомств, но и социальным работникам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуму внесли проект о праве работников спасательных служб досрочно уходить на пенсию.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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