Названы условия для получения двойной пенсии в России 

В России можно получать две пенсии одновременно, не нарушая закон. Для этого необходимо после службы в силовых структурах устроиться на работу в гражданской сфере.

Пенсионная система РФ позволяет гражданам получать две пенсии. Дело в том, что «силовая» пенсия по выслуге лет, не суммируется с обычными выплатами. Это позволяет значительно увеличить доход, но есть одно условие, сообщает блог «Сотрудник Пенсионного фонда».

Двойная пенсия доступна экс-силовикам, если затем они 11 лет работали в гражданской сфере.

По достижении 65 лет такой сотрудник может подать заявление в ПФР на начисление двух пенсий. Планируется, что в будущем двойные пенсии будут доступны не только сотрудникам военных и силовых ведомств, но и социальным работникам.