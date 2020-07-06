3,6 млрд рублей выделено на выплаты соцработникам

Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина.

«Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца — до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.