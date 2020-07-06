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Мишустин выделил на выплаты соцработникам еще 3,6 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 31 1 час назад
3,6 млрд рублей выделено на выплаты соцработникам
Фото: ТАСС
Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — сообщает пресс-служба кабмина.
Напомним, специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца — до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.
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Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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