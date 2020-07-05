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Россиянам пообещали новую доплату к пенсии 

Артём Кульша 2 часа назад
Россиянам пообещали новую доплату к пенсии
Фото: depositphotos.com
Пенсия гражданина России может быть увеличена, если он брал отпуск по уходу за ребенком, имеет ребенка-студента или длительный льготный стаж до 2002 года. Об этом юрист Ирина Сивакова сообщила изданию Primpress. По ее словам, те россияне, как правило, женщины, которые брали отпуск по уходу за ребенком, могут заменить полтора года, проведенные в таком отпуске, на пенсионные баллы и тем самым увеличить размер своей пенсии. В 2020 году — на 251-2260 рублей. Те граждане России пенсионного возраста, дети которых учатся на дневном отделении высшего учебного заведения, получают доплату на одну треть фиксированной выплаты — 1895,42 рубля в 2020-м. Кроме того, те россияне, которые имеют длительный льготный стаж до 2002 года, например, 15 лет по Списку №2 для досрочной пенсии, получают +5% к стажевому коэффициенту. В мае, как сообщал «Рамблер», пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила, что в 2020 году пенсии 112 тысяч граждан России будут увеличены 1 августа: накопительные пенсии вырастут на 9,13%, а выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%.
Видео дня. Компании смогут переводить деньги клиентам по номеру телефона
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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