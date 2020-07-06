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Названы причины резкого подорожания смартфонов в последние годы 

Прайм и ещё 2 44 минуты назад
Названы причины резкого подорожания смартфонов
Фото: Reuters
Эксперты назвали причины, которые делают современные флагманские смартфоны столь дорогими.
Сейчас на полках магазинов можно увидеть телефоны и за тысячу долларов, и за $1500, и даже за $2000.
По мнению аналитиков профильного издания Android Authority, в последнее время смартфоны перестали использоваться только в качестве телефонов. Они обрели много возможностей, став "умными" гаджетами, которые вряд ли когда-нибудь станут стоить дешевле.
В последние годы смартфоны только растут в цене.
Эксперты рынка телефонов отмечают, что первым по-настоящему дорогим смартфоном в 2007 году стал iPhone. Лидеры индустрии тогда считали такую ценовую политику безумием и пророчили Apple провал. Но по всему миру люди стали покупать iPhone и отдают ему предпочтение до сих пор.
Постепенно американский производитель стал продавать свои телефоны по ещё более высоким ценам, вслед за ними поднимать цены стали и другие производители.
По мнению опрошенных аналитиков, смартфон со временем стал долгосрочной инвестицией. Помимо этого люди стали более отчётливо ощущать: они получают ровно то, за что платят.
Улучшилось и качество устройств с годами. Сейчас экраны телефонов стали намного больше и лучше, чем несколько лет назад, батареи более ёмкие, объём памяти вырос, а чипсеты вполне могут конкурировать с процессорами для ноутбуков по параметру мощности.
Еще один из главных, влияющих на высокую цену — устройства стали оснащаться множеством камер, а не одной, как раньше.
Самые дорогие модели смартфонов оснащены создателями и вовсе самыми новыми технологиями: гибкие экраны, различные датчики типа LiDAR ил иопечатка пальца,
То есть, "умные" телефоны стали ещё "умнее".
Еще один фактор — программное обеспечение тоже стоит достаточно дорого. Сейчас производители разрабатывают собственные оболочки для устройств на базе Аndroid, что тоже требует крупных вложений.
В конечном счете, все это влияет на цену гаджета на полке.
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