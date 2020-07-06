Названы причины резкого подорожания смартфонов

Эксперты назвали причины, которые делают современные флагманские смартфоны столь дорогими.

Сейчас на полках магазинов можно увидеть телефоны и за тысячу долларов, и за $1500, и даже за $2000.

По мнению аналитиков профильного издания Android Authority, в последнее время смартфоны перестали использоваться только в качестве телефонов. Они обрели много возможностей, став "умными" гаджетами, которые вряд ли когда-нибудь станут стоить дешевле.

В последние годы смартфоны только растут в цене.

Эксперты рынка телефонов отмечают, что первым по-настоящему дорогим смартфоном в 2007 году стал iPhone. Лидеры индустрии тогда считали такую ценовую политику безумием и пророчили Apple провал. Но по всему миру люди стали покупать iPhone и отдают ему предпочтение до сих пор.

Постепенно американский производитель стал продавать свои телефоны по ещё более высоким ценам, вслед за ними поднимать цены стали и другие производители.

По мнению опрошенных аналитиков, смартфон со временем стал долгосрочной инвестицией. Помимо этого люди стали более отчётливо ощущать: они получают ровно то, за что платят.

Улучшилось и качество устройств с годами. Сейчас экраны телефонов стали намного больше и лучше, чем несколько лет назад, батареи более ёмкие, объём памяти вырос, а чипсеты вполне могут конкурировать с процессорами для ноутбуков по параметру мощности.

Еще один из главных, влияющих на высокую цену — устройства стали оснащаться множеством камер, а не одной, как раньше.

Самые дорогие модели смартфонов оснащены создателями и вовсе самыми новыми технологиями: гибкие экраны, различные датчики типа LiDAR ил иопечатка пальца,

То есть, "умные" телефоны стали ещё "умнее".

Еще один фактор — программное обеспечение тоже стоит достаточно дорого. Сейчас производители разрабатывают собственные оболочки для устройств на базе Аndroid, что тоже требует крупных вложений.

В конечном счете, все это влияет на цену гаджета на полке.