Минтруду предложили поддержать многодетных отцов 

По её словам, обращения о необходимости разработки таких мер поддержки на федеральном уровне поступают ей от мужчин, оказавшихся в подобной ситуации. Многодетные женщины, помимо прочего, получают ещё и льготы по выходу на пенсию по старости, чего лишены мужчины, отметила Бондарь.

«Жизненные ситуации бывают самые разные, и случаи, когда многодетный мужчина без матери воспитывает детей, далеко не редкость», — заявила депутат в интервью «Парламентской газете».

Инициатива Бондарь заключается в предоставлении многодетным отцам альтернативных мер поддержки, на которые они смогли бы рассчитывать до назначения им пенсии по старости.