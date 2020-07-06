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Минтруду предложили поддержать многодетных отцов 

News.ru и ещё 1 46 минут назад
Минтруду предложили поддержать многодетных отцов
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Оксана Бондарь направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову запрос по поводу социальной поддержки мужчин, воспитывающих двух и более детей без матери.
По её словам, обращения о необходимости разработки таких мер поддержки на федеральном уровне поступают ей от мужчин, оказавшихся в подобной ситуации. Многодетные женщины, помимо прочего, получают ещё и льготы по выходу на пенсию по старости, чего лишены мужчины, отметила Бондарь.
«Жизненные ситуации бывают самые разные, и случаи, когда многодетный мужчина без матери воспитывает детей, далеко не редкость», — заявила депутат в интервью «Парламентской газете».
Инициатива Бондарь заключается в предоставлении многодетным отцам альтернативных мер поддержки, на которые они смогли бы рассчитывать до назначения им пенсии по старости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации. Свою инициативу она высказала во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Кузнецова подчеркнула, что порядок предоставления поддержки необходимо совершенствовать.
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Комментарии
Личный счет , Оксана Бондарь , Антон Котяков , Анна Кузнецова , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , Парламентская газета
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