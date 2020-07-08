Часть россиян избавят от долгов

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

"Мера поможет пережить непростые времена как представителям малого и среднего предпринимательства, так и нашим пенсионерам", — заявил Хинштейн.

По его словам, предлагается ввести "исполнительные каникулы".

Что касается пенсионеров, то законопроект затрагивает тех, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов. При этом единственным источником дохода такого гражданина должна быть именно пенсия. В таком случае можно будет рассчитывать на рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах одного миллиона рублей. Льгота может быть предоставлена без обращения в суд — не более чем на два года и не позднее 1 июня 2022 года.

"Судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионера", — сообщил Хинштейн.

При этом до конца текущего года приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество таких должников, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее).

По словам парламентария, послабления, если закон будет принят, коснутся примерно четырех миллионов должников, в том числе 1,6 миллиона пенсионеров, у которых есть обязательства по кредитам на общую сумму 332 миллиарда рублей.

Для бизнеса предусмотрены похожие меры поддержки, но речь идет о других объемах долга. На срок до года предпринимателям предоставляется рассрочка как по исполнению судебных решений, так и по уплате налогов, кредитов и иных обязательств на сумму до 15 млн рублей. Срок не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Таким образом предлагается поддержать индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, наиболее пострадавший в период пандемии.

"Логично, что вслед за кредитными, налоговыми, арендными каникулами появляются и исполнительные каникулы, — отметил Хинштейн. — Ведь иначе все меры поддержки государства просто уйдут на покрытие долгов. Это неразумно".

Новые нормы не будут распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратил внимание на упрощение процедуры получения рассрочки. Для этого достаточно будет обратиться с заявлением в Федеральную службу судебных приставов. "Вводится мораторий на взыскание с должников их недвижимого имущества. Это важно в нынешних условиях, чтобы люди, потерявшие работу, доход и оказавшиеся в долгах, попросту не лишились средств для пропитания и крыши над головой", — подчеркнул он.

Закон должен будет вступить в силу с момента его опубликования.