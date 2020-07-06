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Россиянам упростят перевод денег на собственные счета в Системе быстрых платежей 

Прайм и ещё 7 3 часа назад
В Системе быстрых платежей запустят новый сервис
Фото: ТАСС
Россиянам станет проще переводить деньги на собственные счета в банках-участниках Системы быстрых платежей: теперь достаточно открыть приложение банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других кредитных организациях, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.
"В Системе быстрых платежей появится сервис pull-переводов между счетами клиента. Новый сервис позволит людям запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Состоялась первая pull-транзация между счетами в двух банках — участниках СБП. С этого момента банки начнут настраивать свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам", — сказано в сообщении.
Это может быть востребовано, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине, пояснил регулятор. Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц.
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Личный счет , Центральный банк России
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