В Системе быстрых платежей запустят новый сервис

Россиянам станет проще переводить деньги на собственные счета в банках-участниках Системы быстрых платежей: теперь достаточно открыть приложение банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других кредитных организациях, говорится в сообщении ЦБ РФ

Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.

"В Системе быстрых платежей появится сервис pull-переводов между счетами клиента. Новый сервис позволит людям запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Состоялась первая pull-транзация между счетами в двух банках — участниках СБП. С этого момента банки начнут настраивать свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам", — сказано в сообщении.

Это может быть востребовано, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине, пояснил регулятор. Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.

В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц.