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Максимальная ставка по вкладам снизилась до 4,8% 

Rambler News Service 30 минут назад
Максимальная ставка по вкладам снизилась
Фото: РИА Новости
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде июня снизилась на 0,19 п.п и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 4,8%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась с января 2020 года и к I декаде марта опустилась до значения в 5,15%. С III декады марта она росла, к I декаде мая достигла 5,5%, после чего вновь начала снижаться.
В I декаде июня ставка составила 5,01%, а во II снизилась до рекордно низкого значения 4,99%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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Личный счет , Компании , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Альфа-банк
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