Максимальная ставка по вкладам снизилась

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде июня снизилась на 0,19 п.п и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 4,8%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась с января 2020 года и к I декаде марта опустилась до значения в 5,15%. С III декады марта она росла, к I декаде мая достигла 5,5%, после чего вновь начала снижаться.

В I декаде июня ставка составила 5,01%, а во II снизилась до рекордно низкого значения 4,99%.