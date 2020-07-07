Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил процентную ставку по ипотечным кредитам. Об этом сообщает его пресс-служба.

Ставка была снижена на 0,5%. Так, минимальная ставка на покупку готового жилья составит 7,3% годовых, если оно будет куплено через сервис Сбербанка «ДомКлик», а сделка будет зарегистрирована в электронном виде.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 4,1% годовых в течение двух первых лет кредитования и 5,4% годовых, если сделка будет зарегистрирована в электронном виде.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке по программе «Господдержка 2020» составит 2,6% годовых в течение двух первых лет кредитования с учетом скидки от застройщика или 6,1% годовых при электронной регистрации сделки.

Наконец, минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке по программе государственной поддержки семей с детьми составит 1,2% годовых в течение двух первых лет кредитования с учетом скидки от застройщика или 4,7% годовых при регистрации сделки в электронном виде.