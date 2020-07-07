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Сбербанк снизил ставку по ипотеке 

Артём Кульша и ещё 17 29 минут назад
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Фото: ТАСС
Сбербанк снизил процентную ставку по ипотечным кредитам. Об этом сообщает его пресс-служба.
Ставка была снижена на 0,5%. Так, минимальная ставка на покупку готового жилья составит 7,3% годовых, если оно будет куплено через сервис Сбербанка «ДомКлик», а сделка будет зарегистрирована в электронном виде.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 4,1% годовых в течение двух первых лет кредитования и 5,4% годовых, если сделка будет зарегистрирована в электронном виде.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке по программе «Господдержка 2020» составит 2,6% годовых в течение двух первых лет кредитования с учетом скидки от застройщика или 6,1% годовых при электронной регистрации сделки.
Наконец, минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке по программе государственной поддержки семей с детьми составит 1,2% годовых в течение двух первых лет кредитования с учетом скидки от застройщика или 4,7% годовых при регистрации сделки в электронном виде.
«Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
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Комментарии 3
Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Ипотека , Сбербанк России
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