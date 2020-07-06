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Отмена внутреннего роуминга сэкономила россиянам около 6 млрд рублей 

Прайм 1 час назад
Отмена национального и внутрисетевого роуминга в России, которая произошла в июне прошлого года, позволила гражданам сэкономить около 6 миллиардов рублей, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Закон об отмене с июня 2019 года национального и внутрисетевого роуминга в России. Он сэкономил потребителям около шести миллиардов рублей. Не пострадали и сотовые операторы. Они сохранили свои доходы, поскольку объем услуг одновременно вырос", — сказал он в интервью "Парламентской газете".
Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно исчез в России с 1 июня 2019 года. Ранее, в декабре 2017 года — начале 2018 года, "большая четверка" операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) значительно снизила цены на стоимость услуг для абонентов в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым (действовал при оказании услуг связи с использованием сети другого оператора). По данным ФАС, снижение стоимости в зависимости от услуг в среднем по операторам составило от 2 до 10 раз при нахождении абонента в сети другого оператора связи.
Затем в августе-сентябре 2018 года операторы отменили внутрисетевой роуминг (действовал при нахождении абонента в другом регионе, но в сети того же оператора). Входящие звонки были обнулены, цены на смс, мобильный интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от 2,5 до 10 раз.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , Игорь Артемьев , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , МТС , ФАС , Парламентская газета
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