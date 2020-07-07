Мишустин объяснил, кому положены выплаты 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что государство продолжит помогать людям, лишившимся работы в разгар пандемии коронавируса. По словам главы кабмина, этой категории россиян особенно сложно справиться с трудной жизненной ситуацией, сообщает «Царьград».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что руководитель правительства подписал указ, согласно которому вплоть до начала осени минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тысячи рублей (затем вернется на прежний уровень в 1,5 тысячи рублей). Максимальный размер пособия для россиян, потерявших работу с 1 марта 2020 года, до сентября выставлен на уровне 12 130 рублей. Также продлены выплаты на детей, чьи родители остались без работы в разгар пандемии, — по 3 тысячи на ребенка.

«Это тяжёлая жизненная ситуация, из которой человеку бывает сложно выйти без помощи государства», — цитирует «Царьград» слова Мишустина.