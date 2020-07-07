Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.30
$
71.62
80.81
80.88
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.66
81.27
Индексы и котировки Brent
43.42
+0.21 Золото
1795.23
–0.01 РТС
1247.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.07
1.1297
+0.0037
22.06
1.1260
03.07
25.06
11.06

Мишустин объяснил, кому положены выплаты 

Павел Тиунов и ещё 25 17 минут назад
Мишустин объяснил, кому положены выплаты
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что государство продолжит помогать людям, лишившимся работы в разгар пандемии коронавируса. По словам главы кабмина, этой категории россиян особенно сложно справиться с трудной жизненной ситуацией, сообщает «Царьград».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что руководитель правительства подписал указ, согласно которому вплоть до начала осени минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тысячи рублей (затем вернется на прежний уровень в 1,5 тысячи рублей). Максимальный размер пособия для россиян, потерявших работу с 1 марта 2020 года, до сентября выставлен на уровне 12 130 рублей. Также продлены выплаты на детей, чьи родители остались без работы в разгар пандемии, — по 3 тысячи на ребенка.
«Это тяжёлая жизненная ситуация, из которой человеку бывает сложно выйти без помощи государства», — цитирует «Царьград» слова Мишустина.
Глава кабмина также подчеркнул, что соответствующее поручение о поддержке безработного населения дал президент России Владимир Путин.
Видео дня. Фитнес-клубы отказываются возвращать деньги за абонементы
Комментарии
Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
$14 млрд в день: Tesla бьет рекорды
$14 млрд в день: Tesla бьет рекорды
Стоимость золота выросла до максимума с 2011 года
Стоимость золота выросла до максимума с 2011 года
Европа приготовилась к тяжелейшему кризису
Европа приготовилась к тяжелейшему кризису
Видео
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Доходы России от продажи нефти рухнули
00:25
Доходы России от продажи нефти рухнули
Экономика Компании
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение