Названы самые высокие зарплаты на «удаленке»

Наиболее высокие зарплаты на удаленной работе у главных бухгалтеров, неплохо заработать могут и переводчики с английского, выяснили эксперты сервиса «Работа.ру». Правда, в случае переводчиков все будет зависеть от объема работы. До 120 тыс. рублей может получать специалист по контекстной рекламе, схожие суммы предлагают и айтишникам.

Сервис подбора персонала «Работа.ру» составил список профессий с самыми высокими зарплатами в России — если речь идет о дистанционной работе. Как сообщает со ссылкой на данные исследования РИА «Новости», наиболее высокая зарплата на «удаленке» у главных бухгалтеров.

Главбух в небольшой фирме, занимающейся b2b-сегментом, может получать в месяц до 250 тыс. рублей. Для данной позиции от соискателей требуются профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой службы

Высокий месячный доход на «удаленке» возможен и у переводчика с английского языка, правда, здесь заработанная сумма зависит от количества выполненных заказов. Специалист в этой сфере может получать в месяц от 150 до 200 тыс. рублей.

В сфере продаж на «удаленке» также предлагают высокие — от 100 тыс. рублей в месяц — зарплаты. К ставке добавляется и определенный процент от продаж, как в одной из петербургских компаний. От соискателей требуют серьезный опыт работы — от трех лет, а также хорошие навыки переговорщика и умение готовить коммерческие предложения и презентации.

Специалист по контекстной рекламе, умеющий создавать и вести рекламные кампании в «Яндекс. Директе» и Google AdWords, может получать до 120 тыс. рублей, работая дистанционно, сообщают эксперты сервиса.

Доход до 110 тыс. рублей в месяц могут получить на «удаленке» профессионалы сферы информационных технологий (IT). Опытный программист, по данным исследования, может за такую зарплату разрабатывать и поддерживать различные проекты в сфере онлайн-торговли.

Дистанционный формат работы планируют использовать почти 75% российских компаний, передавал ранее аналитический центр «Битрикс24». Как отмечается, почти 60% работодателей намерены перевести на «удаленку» лишь часть сотрудников, при этом готовы разрешить всем работать из дома только 15%.

Плюсами дистанционной работы называются экономия времени на дорогу, сокращение расходов на питание и отсутствие затрат на аренду офисов. Среди минусов — отсутствие реального общение с сотрудниками и контроля их работы.

Около 70% компаний в России готовы сохранить удаленный формат работы после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Согласно исследованию агентства, представители торговли, финансов, горнодобычи и металлургии будут внедрять дистанционный формат работы активнее остальных. Опыт самоизоляции показал, что на «удаленке» также можно обеспечить работоспособность коллектива и повысить эффективность выполнения задач. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии.

В начале мая РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования сообщало, что среди наиболее востребованных профессий после конца пандемии COVID-19 оказались антикризисные специалисты и представители цифровых профессий.

Антикризисные консультанты и советники по личным финансам будут востребованы на рынке труда для продвижения бизнеса в критической обстановке. Кроме того, переход к дистанционной работе повысит шансы найти работу для IT-специалистов, программистов, СММщиков и контент-менеджеров. Отдельно специалисты указывают на востребованность тайм-менеджмента — управления временем для оптимизации процессов, как личных, так и деловых.

Работодателям потребуются также сотрудники для колл-центров, интернет-магазинов и курьеры. Кроме того, для обеспечения доставки товаров нужны будут водители и диспетчеры. Эксперты также прогнозируют рост спроса на онлайн-услуги здравоохранения: понадобятся психологи, онлайн-врачи и сиделки. Нужен будет и труд сантехников и сборщиков мебели.

После пандемии спрос на врачей и медицинских работников также должен возрасти, полагают эксперты. России должен коснуться общеевропейский тренд на профессии вирусолога и микробиолога. В Департаменте труда Москвы отмечают актуальность психологической поддержки — многие люди из-за пандемии и самоизоляции оказались душевно травмированы.