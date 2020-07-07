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Коллекторы рассказали, когда лучше брать кредит 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
5 дней после зарплаты: названо лучшее время для кредита
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Россиянам лучше всего оформить кредит спустя 5-7 дней после получения зарплаты — в таком случае, даже если работодатель немного задержит зарплату или дата ее выплаты попадёт на выходной день, можно будет не допустить просрочку, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
"В текущих реалиях мы советуем заёмщикам ещё более тщательно подходить к решению об оформлении ссуды и помнить о нескольких простых правилах, которые не позволят уйти в дефолт, пусть и технический. Займ или кредит лучше оформлять спустя 5-7 дней после получения зарплаты, так всегда будет возможность не допустить технической просрочки, если работодатель выплатит зарплату с небольшим опозданием или дата ее выплаты попадёт на выходной день", — советует он.
Президент НАПКА также советует брать кредит только при необходимости: на дорогостоящие товары, которые "не по карману", или на предметы, которые не являются предметом острой необходимости, лучше стоит копить средства.
"Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда кредит оформляется именно на последнюю модель телефона, именно на лучший отель, именно на самую новую технику. Подобные покупки лучше совершать без использования кредита, а в случае его использования выбирать более оптимальные варианты без приставки "самый", — говорит Мехтиев.
По данным НАПКА, задержка платежа по кредиту на несколько дней, как минимум, в 40% случаях происходит по причине выплаты зарплаты с опозданием. В других случаях она связана с забывчивостью клиента, ошибкой при переводе, невозможностью сделать оплату за границей или в другом регионе, где отсутствуют представительства банка, незнанием альтернативных способов оплаты.
"Многие относятся к задержке на 1-5 дней легко, однако эти данные отражаются в кредитной истории, и в будущем банк может принять это за риски и выдать ссуду на менее привлекательных условиях", — предупреждает Мехтиев.
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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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