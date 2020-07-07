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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на «удаленке» 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
Самую большую зарплату за работу на "удаленке" в России могут получать главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Речь, как поясняют авторы исследования, идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом.
"Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой", — говорится в отчете.
Доход переводчика с английского языка на "удаленке" может составить от 150 до 200 тысяч рублей, итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.
Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.
Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс. Директ, Google AdWords, настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс. Метрика и анализировать эффективность рекламных источников.
Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
В середине июня председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что законопроект может быть принят в текущую сессию.
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Комментарии 10
Личный счет , Видео , Недвижимость , Валентина Матвиенко , Ярослав Нилов , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , Google , РИА Новости
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