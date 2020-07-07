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Кабмин установит новые требования к зарплате бюджетников 

Парламентская газета 22 минуты назад
Новые требования установят к зарплате бюджетников
Фото: РИА Новости
Российское правительство предлагает дать ему право определять требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Такой законопроект, подготовленный кабинетом министров, рассмотрит на своем заседании 7 июля Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Предполагается, что правительство сможет разрабатывать требования к установлению окладов, ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсаций и стимулирующих выплат.
Одновременно кабмин получит право определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, за который необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие новым нормам.
Сейчас регулирование систем оплаты труда госучреждений в регионах и муниципальных учреждений входит в полномочия субъектов РФ и органов МСУ. При этом нередко принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций, что приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях.
«Наделение правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учётом специфики конкретной отрасли», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Президент России Владимир Путин в январе 2020 года призвал задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере. Он подчеркнул, что делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять компенсационные и стимулирующие выплаты.
Проработка указанных вопросов уже ведется федеральными органами власти. В частности, в 2019 году проведен анализ систем оплаты труда медработников в 81 регионе.
Также собрана информация о доплатах, надбавках и премиях, выплаченных медикам за январь — сентябрь 2019 года в более чем 5,8 тысячи государственных учреждений здравоохранения в 85 субъектах Российской Федерации.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ
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