11,5 тысяч россиян признали банкротами в июне

Количество банкротств физлиц в первом полугодии 2020-го выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия». Это следует из данных единого реестра «Федресурс». Также в июне количество российских граждан, объявленных банкротами, стало рекордным — 11,5 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. На такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно, пояснили в организации. Высокие темпы роста личных банкротств сохранятся во второй половине года — и в итоге количество завершенных дел превысит показатели прошлого года в 1,8-2 раза, прогнозируют там.

В разрезе регионов по увеличению несостоятельности в абсолютном выражении лидируют Москва — 2,5 тыс. (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (+18,9%) и 2 тыс. (+63,4%) соответственно. Подавляющую часть процедур (94%) инициировали сами должники, оставшиеся — конкурсные кредиторы и налоговая. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019-м.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 апреля в стране насчитывалось 1,08 млн потенциальных банкротов — заемщиков с долгами от 500 тыс. рублей, которые не платят по обязательствам свыше 90 дней, пишет РБК. Банк России пока не оценивал эффект от новых мер поддержки российских заемщиков. Но, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина , похожий механизм получения отсрочки по жилищному кредиту — ипотечные каникулы — помогает 76% заемщиков. Именно столько клиентов, обратившихся за льготой, возвращаются к прежнему графику платежей.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие законопроекта о внесудебном банкротстве граждан, который был внесен в Госдуму еще в сентябре прошлого года. По новым правилам при долге в совокупности от 50 до 500 тыс. рублей физлицо может обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным, тогда как по действующим это доступно для тех, у кого долг превышает полмиллиона рублей, а просрочка — 90 дней.

По мнению экспертов, процедура станет для должника более простой и бесплатной при нынешних расценках от 50 тыс. рублей и выше за подобные услуги. Также снизится нагрузка на суды. Срок признания гражданина несостоятельным составит всего полгода. В рамках предлагаемых поправок физлицо может воспользоваться правом на внесудебное банкротство раз в 10 лет. Сейчас же гражданин может признать себя несостоятельным один раз в пять лет только после судебной процедуры, отметили эксперты.