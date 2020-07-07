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Почти половина россиян живет на доход ниже 15 тысяч 

Артём Кульша и ещё 3 1 час назад
Почти половина россиян живет на доход ниже 15 тысяч
Фото: РИА Новости
Доход почти 45% граждан России ниже 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В феврале-марте и июне, как сообщал «Рамблер», страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» провели опрос с участием 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех федеральных округов страны.
Согласно его результатам, доля граждан, средний доход которых ниже 15 тысяч рублей в месяц, выросла с 38,1% до 44,6% за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а доля тех, чей доход выше, снизилась с 61,8% до 55,3%.
Доля россиян с доходом менее пяти тысяч рублей увеличилась с 6,9% до 8,1%, с доходом 5-15 тысяч рублей — с 31,2% до 36,5%, с доходом 15-25 тысяч рублей — с 25,6% до 28,2%, с доходом 25-35 тысяч рублей — уменьшилась с 15,3% до 13%, с доходом 35-50 тысяч рублей — с 11,5% до 8,5%, с доходом 50-100 тысяч рублей — с 7,6% до 3,5%, а с доходом более 100 тысяч рублей — выросла с 1,8% до 2,1%.
50,3% россиян сообщили, что за время пандемии коронавирусной инфекции уровень их дохода и дохода членов их семей не изменился, 19,7% — что сократился значительно, 16,5% — что по меньшей мере один член их семьи потерял заработок, 10% — что потеряли заработок полностью.
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Комментарии 7
Личный счет , Недвижимость , Григорий Березкин
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