Почти половина россиян живет на доход ниже 15 тысяч 

Доход почти 45% граждан России ниже 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В феврале-марте и июне, как сообщал «Рамблер», страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» провели опрос с участием 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех федеральных округов страны.

Согласно его результатам, доля граждан, средний доход которых ниже 15 тысяч рублей в месяц, выросла с 38,1% до 44,6% за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а доля тех, чей доход выше, снизилась с 61,8% до 55,3%.

Доля россиян с доходом менее пяти тысяч рублей увеличилась с 6,9% до 8,1%, с доходом 5-15 тысяч рублей — с 31,2% до 36,5%, с доходом 15-25 тысяч рублей — с 25,6% до 28,2%, с доходом 25-35 тысяч рублей — уменьшилась с 15,3% до 13%, с доходом 35-50 тысяч рублей — с 11,5% до 8,5%, с доходом 50-100 тысяч рублей — с 7,6% до 3,5%, а с доходом более 100 тысяч рублей — выросла с 1,8% до 2,1%.

50,3% россиян сообщили, что за время пандемии коронавирусной инфекции уровень их дохода и дохода членов их семей не изменился, 19,7% — что сократился значительно, 16,5% — что по меньшей мере один член их семьи потерял заработок, 10% — что потеряли заработок полностью.