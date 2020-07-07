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В России за год подешевели помидоры 

News.ru 1 час назад
В России подешевели помидоры
Фото: ТАСС
Стоимость помидоров в России снизилась. Так, в мае средняя цена за килограмм свежих овощей составляла 149,64 рубля. Это меньше, чем годом ранее (159,8 рубля). С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.
Отмечается, что самые дешёвые помидоры продаются в Чувашии (109,51 рубля), Крыму (117,33 рубля) и Северной Осетии (119,71). Несколько больше за них нужно отдать в Волгоградской (120,36 рубля) и Астраханской (121,87) областях.
Наиболее высокие ценники на такие овощи — на Чукотке (549,7 рубля), Магаданской области (528,42 рубля), Камчатском крае (302,94 рубля), Ненецком автономном округе (270,87 рубля) и Якутии (269,36 рубля).
Ранее NEWS.ru писал, что помидоры входят в число овощей, употребление которых способно сформировать красивый летний загар и поддержать здоровый вид кожи. Они содержат тирозин — аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь.
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Личный счет , Экономика , Росстат
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