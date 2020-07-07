Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги

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Российские власти решили раздать деньги россиянам, которые остались без работы. Как сообщает ТАСС, правительство собирается выделить на эти цели 13,5 миллиарда рублей для выплат пособий по безработице.

Предполагается, что деньги будут выделены в течение лета.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиарда рублей», — указал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Срок, в течение которого безработные смогут получить повышенные пособия, продлен до августа.