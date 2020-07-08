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Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Думу внесли проект о повышенной выплате к пенсиям
Фото: РИА Новости
Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Инициативой предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас — 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.
"Настоящий проект федерального закона будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряженности за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан", — указывается в пояснительной записке.
Ранее кабмин РФ не поддержал законопроект справороссов наряду с аналогичным документом депутатов ЛДПР. Внесение предлагаемых изменений повлечет за собой необходимость установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки, отметили в правительстве, подчеркнув, что реализация инициативы приведет к дополнительным бюджетным расходам.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР
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