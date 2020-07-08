В Думу внесли проект о повышенной выплате к пенсиям

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициативой предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% (сейчас — 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.

"Настоящий проект федерального закона будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряженности за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан", — указывается в пояснительной записке.