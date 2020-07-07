Россияне испугались возврата страны в «лихие 90-е»

Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е». Об этом свидетельствует исследование КРОС. Среди актуальных страхов — потеря работы, долги, отсутствие перспектив, рост криминала. Часть этих фобий сформировалась под впечатлением от карантинных мер и забудутся. Но под некоторыми есть реальная основа.

Россияне стали опасаться, что по некоторым параметрам страна может скатиться в «лихие 90-е», то есть, в 1990 годы прошлого века, когда развалился СССР и Россия стала отельным государством.

Об этих опасениях говорится в обнародованном во вторник «Национальном индексе тревожностей», исследование подготовлено коммуникационной компанией КРОС. Индекс показывает доминирующие в российском обществе тревоги и социальные фобии, отмеченные СМИ и соцсетями, и осмысленные с учетом жизненного опыта россиян, пояснил «Газете.Ru» один из авторов исследования руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян

Эксперт считает, что параллели сегодняшнего времени с 90-ми спровоцированы в первую очередь пандемией и карантинными мерами. «Во втором квартале многие россияне временно остались без работы, и при этом компенсационные меры, объявленные правительством, не сразу стали доходить до их получателей. А региональные власти тоже пока раскачались, среди россиян начала расти тревожность по поводу сохранения работы и доходов», — говорит Кирьян.

Значительный уровень тревожности наблюдался в период карантина именно у малого и среднего бизнеса, у индивидуальных предпринимателей, у всех тех, кто трудится в сфере услуг. «Заработок многих из них — сезонная работа. Летние месяцы в таком бизнесе год кормят, а тут даже в начале июня не было понятно, когда отменят карантин, и как поведет себя потребитель, на что кормить семью и гасить кредиты. Неудивительно, что многие из занятых в этом бизнесе вспомнили о 90-х, об отсутствии перспектив», — добавляет Кирьян.

«Возврат в 90-е на фоне короновируса наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что в некоторых регионах (Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии) для «улучшения обстановки» власти решили сократить часы продажи спиртного. В Забайкалье был введен полный запрет на продажу алкоголя. Против выступил Минпромторг и запрет сняли.

По словам эксперта, после обработки большого массива данных стало понятно, что россияне опасались в первую очередь именно тех страшных параллелей, которые связаны с развалом Союза ССР и развалом привычного экономического уклада.

При этом тема криминала, бессилия правоохранительных органов , «бандитского Петербурга» и тому подобных практически не педалировалась.

В первом квартале, как свидетельствует исследование КРОС, обнародованное ранее в марте, главной фобией россиян стал страх заразиться новым коронавирусом. Кроме того в первые три месяца этого года россияне опасались смены правительства, готовящихся поправок в Конституцию РФ, экономических последствий пандемии, изменения привычного образа жизни в связи с карантинными мерами, падения цен на нефть и девальвации рубля, и даже боялись возможности третьей мировой войны.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» согласны с тем, что тревожность населения и опасения возврата «лихих девяностых» сейчас в значительной степени связаны именно с экономическими проблемами.

«Кризисное состояние сейчас не только в сфере услуг, поддержку которой пытается оказать правительство, но и в промышленности, которая не может полноценно работать в связи с падением спроса», — говорит ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

В мае 2020 года объем промпроизводства оказался на 9,6% ниже, чем в мае 2019 года. При этом в пяти субъектах РФ падение превышает отметку 20% (Ульяновская, Нижегородская, Костромская области, республики Марий Эл и Тыва), а еще в 20 субъектах оно составило 10 — 20%. Среди них много промышленно развитых регионов — Самарская и Калининградская области, Красноярский и Приморский края, Калининградская область, Татарстан. Уже появляются сообщения о сокращении рабочего времени на сборочных производствах в связи с малым объемом заказов, уточняет эксперт.

Кроме того, стали отрицательными темпы роста номинальной заработной платы в 16 регионах: в Санкт-Петербурге на 5,8%, в Московской области на 6,6%, в Астраханской области на 7%, в Костромской области на 14,6%, добавляет Кононова.

«В такой ситуации под угрозой оказываются и доходы, и рабочие места — именно такая неопределенность и нестабильность и вызывает у людей воспоминания о девяностых», — говорит эксперт ИКСИ.

Возврат воспоминаний о первых годах обновленного российского государства в сознании большинства граждан обусловлен нынешней неопределенностью в экономике, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

«В один миг определяющим критерием для всех процессов в стране стала эпидемиологическая ситуация, которая не поддается корректному прогнозированию. В 90-е годы граждане также были вынуждены «жить сегодняшним днем». И думать о том, чем набить желудок и как не стать невольной жертвой бандитских разборок, совершенно не представляя себе, что преподнесет им день грядущий», — говорит Коган.

Отдельного упоминания, считает эксперт, заслуживают опасения по поводу роста бандитизма, что также ассоциируется с 90-ми, поскольку неблагополучная ситуация в экономике создала для этого подходящую среду. Возможно, отдельные эпизоды проявления преступности также могли повлиять на мнения респондентов, хотя такого рода опасения, скорее, преувеличены, заключает эксперт.

Проводить параллели с 90-ми стало трендом не только у рядовых россиян, отсидевших на карантине, но и у политиков. В последнее время несколько раз упоминался еще один безусловный символ той эпохи — олигархи.

«Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе», — сообщало агентство БелТА.

Лукашенко призывал создать общий рынок товаров и услуг, без олигархических ограничений.

Тему восстановления страны после развала СССР затрагивал и Владимир Путин . На прошлой неделе обращаясь к россиянам, президент напомнил, что после развала СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени, и современная Россия еще находится в стадии становления. По мнению Путина, Россия еще во многом очень уязвима, многое сделано «на живую нитку».