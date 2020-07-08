Найден способ сэкономить на денежных переводах

Эксперты рассказали россиянам, как сэкономить средства на банковских переводах. Специалисты отмечают: в последнее время заметную роль в снижении стоимости переводов играют финансовые власти. Так, уже больше года работает Система быстрых платежей (СБП) Банка России , с помощью которой можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц, зная только номер телефона получателя средств. К ней уже подключены все крупнейшие банки нашей страны.

Также с 14 июня на территории РФ действует запрет на банковский роуминг. С этого дня банки не могут взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

По словам экспертов, самым верным способом экономии на переводах средств является использование СБП. Система позволит не только переводить деньги без комиссии другим лицам, но и между собственными счетами.

Также можно воспользоваться переводами с карты на карту. Однако они удобны в первую очередь в том случае, если плательщик и получатель живут в разных странах. Например, сейчас многие банки позволяют перевести деньги на карту организаций Центральной Азии. Для этого достаточно лишь знать номер карты получателя.

Недостаток состоит только в большом разбросе размеров комиссий. Она зависит от банка, на карту которого совершается перевод.

Тем не менее, есть способ сэкономить и на переводах клиенту другого банка. Плата не взимается, если переводить так называемым межбанком, то есть со счета на счет по реквизитам. Это один из самых простых способов, подобный перевод можно сделать в большинстве мобильных и интернет-банков.

Сэкономить на переводах можно и при помощи соцсетей. Например, ВКонтакте отправка с карт Mastercard и Maestro от 300 до 75 000 рублей в месяц совершается без комиссии. Получение переводов полностью бесплатно.

Еще один способ сэкономить — отправить перевод клиенту того же банка. Подобные операции большинство банков в нашей стране позволяют совершать бесплатно, уточняет РИА Новости.