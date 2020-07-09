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Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд 

ТАСС 1 час назад
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Фото: © AP Photo/John Locher
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал Forbes.
По оценкам издания, днем в среду капитализация Amazon достигла $1,52 трлн. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,1% акций онлайн-ретейлера, превысило $181,5 млрд Forbes подчеркивает, что это рекордные показатели за все время составления подобной статистики.
К моменту закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже стоимость акций Amazon составляла $3 081,11 за штуку, увеличившись за день на 2,7%. В понедельник его капитализация впервые превысила $1,5 трлн.
В апреле Forbes в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в $113 млрд Второе место занял один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивалось в $76 млрд
Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.
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Комментарии
Личный счет , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Amazon , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes
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