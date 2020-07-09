Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет. Об этом пишет LIFE.

Когда человек достигает 80-летнего возраста, ему повышают фиксированную выплату страховой пенсии по старости на 100%, рассказала изданию гендиректор ФК «Юрист» Асия Мухамедшина.

«При этом заявлений подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически. В этом году фиксированная выплата составляет 5686 рублей 25 копеек, а для 80-летних — 11 372 рубля 50 копеек», — пояснила она.

Однако не все могут претендовать на повышенные выплаты. Так, повышение не касается пенсионеров, которые не заработали нужный трудовой стаж и получают социальную пенсию, а также инвалидов I группы. Они уже получают повышенную пенсию, но по инвалидности.