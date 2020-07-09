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В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет. Об этом пишет LIFE.
Когда человек достигает 80-летнего возраста, ему повышают фиксированную выплату страховой пенсии по старости на 100%, рассказала изданию гендиректор ФК «Юрист» Асия Мухамедшина.
«При этом заявлений подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически. В этом году фиксированная выплата составляет 5686 рублей 25 копеек, а для 80-летних — 11 372 рубля 50 копеек», — пояснила она.
Однако не все могут претендовать на повышенные выплаты. Так, повышение не касается пенсионеров, которые не заработали нужный трудовой стаж и получают социальную пенсию, а также инвалидов I группы. Они уже получают повышенную пенсию, но по инвалидности.
Как сообщал «Рамблер», ранее пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила, что в 2020 году пенсии граждан России будут увеличены 1 августа: накопительные пенсии вырастут на 9,13%, а выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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