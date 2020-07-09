В России выросли продажи ноутбуков

Российский рынок ноутбуков в первом полугодии 2020 года увеличится более чем на треть в натуральном выражении и почти в полтора раза в денежном — до 1,5 млн устройств и 61,8 млрд рублей, говорится в исследовании ретейлера "Связной" (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"С января по июнь продажи ноутбуков продолжали расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 38% в штуках и 46% в деньгах до 1,5 млн устройств и 61,8 млрд рублей", — отмечается в исследовании "Связного".

По оценке группы "М. Видео-Эльдорадо", российский розничный рынок ноутбуков в первом полугодии 2020 года составил порядка 1,4 млн штук и 57 млрд рублей, что больше на 35% в штуках и на 45% в деньгах, чем годом ранее.

"Каждый четвертый ноутбук был куплен в "М. Видео" или "Эльдорадо". Наибольшим спросом мобильные компьютеры пользовалась в марте и апреле, что связано с переходом многих россиян на удаленную работу и обучение во время действия карантинных мер. В этот период повышенным спросом также пользовались производительные модели для игр и развлечений", — сообщили ТАСС в компании.

"Продажи ноутбуков на российском рынке начали показывать высокий рост начиная с марта. Если в январе динамика продаж в штуках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила всего 7%, то в марте этот показатель составил уже 78%. Безусловно, главными факторами ажиотажа стали изменение курса валют и период ограничительных мер, который продолжался несколько месяцев. Россияне активно приобретали ноутбуки для удаленной работы и образования. В этот период ноутбуки наряду со смартфонами, WiFi-роутерами и планшетами стали наиболее популярными товарами в нашей сети", — отметил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин, слова которого приводятся в исследовании.

По данным GfK, в 2019 году продажи ноутбуков в денежном выражении упали на 6%, до 114,5 млрд руб.

Лидеры рынка и средний чек

Как отмечают аналитики "Связного", средняя цена устройства возросла на 6% и составила почти 41 тыс. рублей. Наиболее популярным брендом у россиян стал Asus, который занял 23% рынка по количеству продаж. На втором и третьем месте оказались Acer (19%) и Lenovo (18%). По объему продаж в денежном выражении в топ-3 вошли Asus (25%), Lenovo (22%) и Acer (20%).

По данным "М. Видео-Эльдорадо", в январе — июне 2020 года покупатели выбирали в основном классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов. В топ-5 наиболее популярных брендов вошли Asus, Acer, Lenovo, HP и Apple . Лидеры заняли 85% российского рынка в штуках и 88% в деньгах.

Как отмечает ретейлер, онлайн-продажи стали главным драйвером рынка: каждый второй ноутбук россияне приобретали в интернете. За шесть месяцев 2020 года онлайн-продажи ноутбуков выросли на 118% в штуках и 120% в деньгах. Средняя цена покупки в интернет-канале продаж составила 42,5 тыс. рублей.