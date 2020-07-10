Россияне стали лишаться своих средств в 6 раз чаще

Число краж денег с банковских карт граждан России выросло в шесть раз за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и кибермошенничеств, провела исследование.

Там подсчитали, что в апреле каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал не более нескольких десятков случаев кражи денег с карт россиян с использованием переводов с карты на карту, а в июне — в среднем по 400-600 случаев.

Данный способ обмана подразумевает создание злоумышленником сайта, внешне похожего на официальный сайт известного интернет-магазина. Расплачиваясь за покупку на нем, клиент переводит деньги на карту преступника. В июне средний чек одного такого перевода составил свыше семи тысяч рублей.

В июне в компании — разработчике систем защиты от утечек информации Zecurion сообщили, что в России распространяется новая мошенническая схема, направленная на пенсионеров. Злоумышленники создают фейковые онлайн-платформы для пожилых, которые хотят инвестировать в ценные бумаги, получают доступ к их гаджетам и выводят средства с их счетов или оформляют на них кредиты.