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Банки раскрыли новую схему мошенников по краже денег 

Артём Кульша и ещё 12 1 час назад
Россияне стали лишаться своих средств в 6 раз чаще
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru
Число краж денег с банковских карт граждан России выросло в шесть раз за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и кибермошенничеств, провела исследование.
Там подсчитали, что в апреле каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал не более нескольких десятков случаев кражи денег с карт россиян с использованием переводов с карты на карту, а в июне — в среднем по 400-600 случаев.
Данный способ обмана подразумевает создание злоумышленником сайта, внешне похожего на официальный сайт известного интернет-магазина. Расплачиваясь за покупку на нем, клиент переводит деньги на карту преступника. В июне средний чек одного такого перевода составил свыше семи тысяч рублей.
В июне в компании — разработчике систем защиты от утечек информации Zecurion сообщили, что в России распространяется новая мошенническая схема, направленная на пенсионеров. Злоумышленники создают фейковые онлайн-платформы для пожилых, которые хотят инвестировать в ценные бумаги, получают доступ к их гаджетам и выводят средства с их счетов или оформляют на них кредиты.
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