Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) увеличились в России на 186% за 15 лет. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
«Чиновники всегда говорили, что тарифы растут на уровень инфляции. Сравниваем. И что видим? Практически каждый год (с 2005-го. — Прим. ред.) рост тарифов опережал инфляцию», — отмечает издание.
Так, инфляция в 2005-м составила 10,9%, а рост тарифов на услуги ЖКХ — 30%, в 2006-м — 9% и 23,5% соответственно, в 2007-м — 11,9% и 14%, в 2008-м — 13,3% и 16,4%, в 2009-м — 8,8% и 19,6%, в 2010-м — 8,8% и 13%, в 2011-м — 6,1% и 11,7%, в 2012-м — 6,6% и 9,4%, в 2013-м — 6,5% и 9,8%, в 2014-м — 11,4% и 9,4%, в 2015-м — 12,9% и 8,7%, в 2016-м — 5,4% и 4%, в 2017-м — 2,5% и 4,5%, в 2018-м — 4,3% и 4%, в 2019-м — 3% и 4%.
Тарифы на услуги ЖКХ, как сообщал «Рамблер», увеличиваются в России с 1 июля. Средний размер их роста ориентирован на размер инфляции и отличается в разных регионах, а максимальный — ограничен правительством. 1 июля 2020 года тарифы на услуги ЖКХ выросли в среднем на 4% при инфляции в размере 2,4%.