Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.00
$
71.40
80.70
80.99
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
43.15
–0.30 Золото
1813.83
–0.01 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1352
+0.0101
24.06
1.1251
06.07
28.06
14.06

Тарифы ЖКХ выросли на 186% за 15 лет 

Артём Кульша 1 час назад
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) увеличились в России на 186% за 15 лет. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
«Чиновники всегда говорили, что тарифы растут на уровень инфляции. Сравниваем. И что видим? Практически каждый год (с 2005-го. — Прим. ред.) рост тарифов опережал инфляцию», — отмечает издание.
Так, инфляция в 2005-м составила 10,9%, а рост тарифов на услуги ЖКХ — 30%, в 2006-м — 9% и 23,5% соответственно, в 2007-м — 11,9% и 14%, в 2008-м — 13,3% и 16,4%, в 2009-м — 8,8% и 19,6%, в 2010-м — 8,8% и 13%, в 2011-м — 6,1% и 11,7%, в 2012-м — 6,6% и 9,4%, в 2013-м — 6,5% и 9,8%, в 2014-м — 11,4% и 9,4%, в 2015-м — 12,9% и 8,7%, в 2016-м — 5,4% и 4%, в 2017-м — 2,5% и 4,5%, в 2018-м — 4,3% и 4%, в 2019-м — 3% и 4%.
Тарифы на услуги ЖКХ, как сообщал «Рамблер», увеличиваются в России с 1 июля. Средний размер их роста ориентирован на размер инфляции и отличается в разных регионах, а максимальный — ограничен правительством. 1 июля 2020 года тарифы на услуги ЖКХ выросли в среднем на 4% при инфляции в размере 2,4%.
Комментарии 113
Личный счет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара: продолжит ли рубль падать
Курс доллара: продолжит ли рубль падать
Россияне получили шанс на повышенную пенсию
Россияне получили шанс на повышенную пенсию
Для бизнеса нашли способ сохранить «упрощенку»
Для бизнеса нашли способ сохранить «упрощенку»
Россияне скупают одежду
Россияне скупают одежду
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение