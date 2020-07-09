Так, инфляция в 2005-м составила 10,9%, а рост тарифов на услуги ЖКХ — 30%, в 2006-м — 9% и 23,5% соответственно, в 2007-м — 11,9% и 14%, в 2008-м — 13,3% и 16,4%, в 2009-м — 8,8% и 19,6%, в 2010-м — 8,8% и 13%, в 2011-м — 6,1% и 11,7%, в 2012-м — 6,6% и 9,4%, в 2013-м — 6,5% и 9,8%, в 2014-м — 11,4% и 9,4%, в 2015-м — 12,9% и 8,7%, в 2016-м — 5,4% и 4%, в 2017-м — 2,5% и 4,5%, в 2018-м — 4,3% и 4%, в 2019-м — 3% и 4%.