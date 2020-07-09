В России повысят пенсии 

1 августа в России вырастет размер пенсий. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, как сообщал «Рамблер», власти России с целью поддержки населения во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 проиндексировали выплаты пенсионерам, выдали им дополнительные выплаты и продлили предоставление ряда выплат и некоторых услуг.

Так, до конца июля 2020 года не обязательно посещать отделение Пенсионного фонда России (ПФР) , чтобы начать получать пенсию по возрасту и по доверенности, а перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных пенсионных баллов пройдет автоматически 1 августа.

Также 1 августа будут проиндексированы пенсии получателям накопительных пенсий и работающим пенсионерам — участникам программы софинансирования, а пенсионеры старше 75 лет получат новые льготы.

В мае в ПФР сообщили, что 1 августа накопительные пенсии вырастут на 9,13%, а выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%. Это коснется 112 тысяч граждан России.