Стали известны цены на Spotify в России 

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России 15 июля. Об этом сообщает издание Music Business Worldwide. По информации источника, партнером шведского сервиса в России выступит компания МТС

"РГ" обратилась в пресс-службу сотового оператора, но там отказались комментировать возможное сотрудничество со Spotify. Глава российского представительства стримингового сервиса Илья Алексеев не ответил на запрос.

Россия станет 80 страной, где будет доступен стриминговый сервис. Ранее для регистрации в Spotify россиянам приходилось пользоваться VPN. Аудиотека сервиса насчитывает более 50 млн треков, а по всему миру им пользуется 286 млн человек.

Что касается цен на подписку, то на странице Spotify в App Store стоит цена 299 рублей — предположительно, это стоимость подписки на один месяц, но оформить ее нельзя — в настоящее время приложение доступно только тем, кто загружал его ранее. Это дороже, чем Apple Music, Яндекс. Музыка и YouTube Music. Кроме того, есть варианты за 599, 749, 999 и 1290 рублей в месяц. На какой срок они действуют, пока не ясно.

"Spotify вряд ли сможет быстро победить всех конкурентов в России по количеству платных пользователей, — считает ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. — Платные подписки на ту же Яндекс. Музыку идут с множеством дополнительных возможностей, вроде скидок на такси, поэтому конкурировать с ней Spotify будет довольно сложно".

По мнению эксперта, к плюсам сервиса можно отнести систему рекомендаций треков: "Рекомендательные алгоритмы довольно точно подсказывают то, что нравится именно вам", — резюмирует Трофимов.

У Spotify в России довольно непростая судьба. Изначально ООО "Спотифай" было открыто еще в 2014 году, затем старт перенесли на 2015 год, но потом работу по запуску стримингового сервиса отложили на неопределенный срок.