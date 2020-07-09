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В Москве и Санкт-Петербурге полицейским повысили зарплату 

Rambler News Service 54 минуты назад
Московским полицейским повысили зарплату
Фото: ТАСС
С 1 июля в Москве, Петербурге и областях будут увеличены оклады полицейских. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования», — говорится в тексте распоряжения.
Ежемесячная прибавка к окладу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит около 6 тыс. руб.
Ранее Мишустин заявил, что правительство направит более 13,5 млрд руб. на выплату пособий по безработице до конца лета.
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