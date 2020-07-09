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PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России 

ТАСС и ещё 4 48 минут назад
PayPal прекратит внутренние переводы в России
Фото: Reuters
Международная платежная система PayPal сообщила о прекращении переводов между пользователями внутри России с 31 июля. Соответствующая информация размещена на сайте системы.
"Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России", — указано на сайте платежной системы.
Также компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.
При этом офис в Москве будет сохранен.
С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон "О национальной платежной системе", которые устанавливают новые требования к внутрироссийским переводам электронных денег. Согласно этим требованиям оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации будут не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых на территории РФ, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
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Личный счет , Другое , Компании , PayPal , НСПК
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