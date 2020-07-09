Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР

Пенсионном фонде России прояснили вопросы относительно надбавок к пенсии для пожилых граждан, у которых есть периоды стажа со времен Советского Союза, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, совсем недавно пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что пенсионеры, у которых есть стаж работы еще со времен СССР, могут увеличить размер своей пенсии. Для этого необходимо пользоваться возможностью и не оставлять попытки добиться справедливости.

Киреева уточнила, что если у пенсионера не учтен тот или иной период стажа для назначения пенсии, но есть подтверждающие период документы, нужно отнести их в отделение ПФР, чтобы был произведен перерасчет выплаты. Причем делать это можно даже повторно, если в первый раз пришел отказ.

На официальном сайте Пенсионного фонда даны разъяснения насчет распределения платы за так называемый советский стаж для пенсионера.

По словам специалистов, данные показатели уже, как правило, включены в исходный размер пенсии, то есть они считаются непосредственно при назначении выплаты. Массового перерасчета пенсий за советский стаж пока в законодательстве не предусмотрено.