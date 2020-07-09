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Россияне стали проедать меньше денег 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне стали проедать меньше денег
Фото: РИА Новости
С завершением режима самоизоляции расходы россиян на еду вернулись к докризисным показателям. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
Доля трат на покупку продуктов сократилась до 36 процентов, средняя семья тратит на еду 21 тысячу рублей. Эксперты объясняют это снятием карантинных ограничений: сидя по домам граждане проедали больше обычного, не имея других значительных трат. Общие траты при этом увеличились в среднем до 58 тысяч рублей.
«У покупателей были и время, и желание, и необходимость приобретать товары, доступа к которым они были лишены в течение некоторого времени», — объяснили специалисты.
Согласно подсчетам «Ромир», общие расходы среднестатистической российской семьи в мае 2020 года составили 57,6 тысячи рублей, из них на продукты питания пришлось 23,9 тысячи. Таким образом, доля расходов на еду составила 42 процента.
Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса был введен в столичном регионе в конце марта, ограничения начали постепенно снимать с начала июня. В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в стране заразились свыше 700 тысяч человек.
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