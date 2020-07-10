Россияне ожидают снижения своих доходов

Более половины россиян ожидают ухудшение материального положения. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга РАНХиГС.
«Пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи», — передают «Известия» слова завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина.
Так, 36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% — существенно ухудшится. 25% опрошенных не ожидают изменений в доходах, лишь 6% настроены на улучшение материального положения. При этом угрозу пандемии для экономики оценивают как значимую 69% респондентов, лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ликвидация бедности в приоритете для российских властей, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян снижается уровень доходов. Глава государства отметил важность поддержки этой категории граждан. Во время пандемии коронавируса безработица в России достигла 4,5 млн человек. HR-агентство дало советы читателям URA.RU, потерявшим работу, как заработать во время COVID-19.