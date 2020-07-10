Россиян предупредили о кражах кешбэка со счетов

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ВТБ предупредил о новом мошенничестве с бонусами 

News.ru и ещё 10 2 часа назад
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Фото: ТАСС
Специалисты ВТБ отметили активизацию мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. В банке заверили, что такие попытки оперативно пресекаются.
«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счёта накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — цитирует РИА Новости сообщение ВТБ.
В банке уточнили, что ещё полгода назад не фиксировали подобной активности. Специалисты посоветовали клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, проявлять большую бдительность.
Как писал NEWS.ru, специалисты Group-IB сообщили, что кибермошенники во время пандемии коронавирусной инфекции стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще, чем раньше. В июне 2020 года количество случаев воровства с банковских карт возросло до 400–600. Чаще всего мошенники обманывают с помощью создания поддельного интернет-сайта магазина. Отмечается, что ещё в апреле 2020 года таких случаев мошенничества было не более нескольких десятков. Большинство поддельных сайтов были созданы как копия либо известного магазина, либо безымянного, который продаёт популярные товары (вроде антисептиков и масок).
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Комментарии
Личный счет , Компании , Банк ВТБ , РИА Новости
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