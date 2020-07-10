Как вернуть вклад из лопнувшего банка 

Обратиться в АСВ можно со дня отзыва лицензии и до дня окончания процедуры конкурсного производства. Если вкладчик не успел сделать это по уважительной причине (болезнь, служба в армии), АСВ по его заявлению восстановит срок.

«Дождитесь, пока на сайте проблемного банка АСВ разместит информацию, куда обращаться за получением денежных средств. <…> В любом случае в течение месяца с указанной даты каждому вкладчику направляется персональное уведомление», — подчеркнула Михеева.

Затем необходимо явиться в место, которое укажут, с паспортом и заполнить заявление по форме, утвержденной АСВ.

Михеева отметила, что выплаты обычно начинаются через две недели после отзыва лицензии. Получают их непосредственно в АСВ или в банке, представляющем агентство, наличными или безналичным способом.

Максимальная сумма компенсации, которую можно получить в АСВ, составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка, отметила Михеева.

Для взыскания денег сверх 1,4 миллиона вкладчик должен направить в АСВ заявление для включения в реестр требования кредиторов.

«Вкладчики входят в первую очередь кредиторов, что означает неплохой шанс получения денег», — подчеркнула эксперт.

Возмещение по валютным вкладам выплачивается в рублях по курсу, установленному Центробанком на день отзыва лицензии.

Если в договоре вклада была предусмотрена капитализация процентов, они тоже застрахованы, поэтому вкладчику их должны возместить.

Как сообщал «Рамблер», по итогам 2019 года АСВ выплатило почти 130 тысячам вкладчиков около 59,5 миллиарда рублей.