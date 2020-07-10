Россияне высказались об отказе от наличных

Большинство россиян — 78% — не готовы отказаться от использования наличных денег при оплате товаров и услуг, говорится в результатах опроса исследовательского центра портала Superjob.

«78% респондентов не хотят отказываться от наличных денег. «Безналичные деньги недостаточно защищены»; «Не все можно приобрести по безналу»; «На всякий случай небольшой запас наличности должен быть», «В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру», «Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно», — объясняют свой выбор респонденты», — приводятся в отчете мнения респондентов.

Отмечается, что в 2014 году от использования наличных не хотели отказываться 68% опрошенных.

При этом среди опрошенных младше 24 лет доля тех, кто не хочет отказываться от наличных денег, меньше — 63%.

«А вот самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%)», — сказано в исследовании Superjob.

Полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных средств хотели бы 12% респондентов. Об этом заявили 14% мужчин и 9% женщин, следует из результатов опроса.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.