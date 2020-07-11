Пенсию повысят по максимальному показателю

Пенсионный фонд России (ПФР) составил проект бюджета до 2023 года, по которому планирует к 2021 году поднять пенсии по максимально высокому показателю — на 6,3%. В 2022 году индексация выплат составит 5,9%, а в 2023-м — 5,6%.

«Эти показатели окажутся выше годовой инфляции, которая, согласно прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года не превысит 4%», — пишет «Федеральное агенство новостей».

Кроме того, в фонде отметили, что будет увеличен и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, в следующем году она вырастет до 6044 рублей, а к 2023-му — до 6759 рублей. В среднем за три года размер социальных пенсий и пенсий по гособеспечению вырастет до 10 693 рублей, уточнили в ПФР.

Ранее сообщалось, что работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий в августе этого года ждет индексация выплат. Помимо этого, предусмотрено введение льгот и пособий для других категорий населения.