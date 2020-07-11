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Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Назван безопасный способ снять деньги из банкомата
Фото: РИА Новости
Преступникам проще всего получить доступ к банкоматам, расположенным вне офиса банка, вдали от большого скопления людей, поэтому снимать наличные из банкоматов, установленных в таких местах, не стоит, даже несмотря на то, что мошенники, в теории, могут получить доступ к любому устройству самообслуживания, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.
"В большинстве случаев это касается банкоматов, которые стоят на улице. То есть, где проще всего совершить противоправные действия. В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше", — отмечает эксперт.
Для безопасного снятия денег со счета через банкомат необходимо прикрывать рукой клавиатуру при наборе PIN-кода. Мошенники могут установить скиммеры (специальные устройства для считывания карт) и дополнительное видеонаблюдение под видом рекламной продукции.
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