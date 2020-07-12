Часть пенсионеров получит прибавку в августе 

У работающих российских пенсионеров с 1 августа вырастут пенсии. Такая корректировка — обязательная ежегодная процедура, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России

Повышение заложено в законе о страховых пенсиях. Если пенсионер продолжает работать, из его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Значит, его пенсию необходимо регулярно корректировать в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла в год. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля, а максимальное увеличение пенсии — 261, 72 рубля.

В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

В России вынуждено трудиться огромное число пенсионеров — в прошлом году таковых было около 14 миллионов.

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составляет 5 686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше будет пенсия.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.